Inizio agosto con allerta caldo, bollino arancione a Palermo: le temperature previste

Attenzione al rischio incendi e ondate di calore: le previsioni meteo per la Sicilia per la giornata del 2 agosto.

Ancora allerta caldo e rischio incendi in Sicilia per la giornata di martedì 2 agosto, con allerta di livello due per possibili ondate di calore a Palermo nei prossimi giorni.

Ecco le previsioni meteo e le temperature previste nelle prossime ore.

Meteo Sicilia 2 agosto, allerta caldo e bollino arancione a Palermo

Il bollettino divulgato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana lascia pochi dubbi: il mese di agosto si aprirà con il tipico caldo estivo sull’Isola. E non mancheranno, come purtroppo spesso in estate, rischio incendi e ondate di calore.

Per quanto riguarda il rischio incendi, l’intera isola sarà in stato di preallerta. Due le eccezioni: Caltanissetta ed Enna, in allerta rossa. Nelle due province, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile, “Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale potrebbero essere tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce”. Una situazione preoccupante, specialmente considerando lo stato di emergenza dichiarato negli scorsi giorni proprio per i danni provocati dai terrificanti incendi che hanno devastato varie zone dell’isola.

L’allerta caldo prosegue anche il 2 agosto, in particolare a Palermo, città ancora da bollino arancione per i prossimi due giorni. Le temperature in Sicilia raggiungeranno massime di 36-37 gradi: le città più calde, secondo le previsioni meteo, saranno Siracusa, Catania e Agrigento. I venti saranno moderati.

Immagine di repertorio