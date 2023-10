Fiction, dal 23 ottobre in onda “I Bastardi di Pizzo Falcone 4

L’attesa è terminata. Lunedì 23 ottobre 2023 ore 21:30 su Rai Uno andrà in onda la quarta stagione de “I Bastardi di Pizzo Falcone”.

L’attesa è terminata. Lunedì 23 ottobre 2023 ore 21:30 su Rai Uno andrà in onda la quarta stagione de “I Bastardi di Pizzo Falcone”, serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’Ispettore Lojacono.

La prima serata del lunedì di Rai Uno, quindi, saluta il sostituto procuratore Imma Tataranni per cedere il passo alle vicende de “I Bastardi di Pizzo Falcone”, serie amatissima da tanti telespettatori della rete nazionale.

Per la quarta stagione, la regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Vullo ha commentato: “Questa quarta stagione è ricca di accadimenti ma soprattutto riallaccia rapporti, rinnova gli amori e ne scopre di nuovi. Rende i Bastardi teneri, fragili e allo stesso tempo forti e uniti. Ritrovano la gioia di essere squadra, testuggine e compatta come è accaduto a me e al secondo regista Riccardo Mosca con cui ho condiviso la serie”.

“I Bastardi di Pizzo Falcone 4” è una co-produzione Rai Fiction-Clemart, realizzata con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania. È composta da quattro episodi che saranno mandati in onda per quattro settimane fino al 13 novembre. La serie si basa sui libri di Maurizio De Giovanni che ha pubblicato dodici libri sui Bastardi di Pizzo Falcone. La quarta stagione prende spunto dai libri “Fiori” e “Angeli” oltre ad altre storie inedite che sono state inserite in aggiunta.

De Giovanni firma il soggetto con Silvia Napolitano, Francesca Panzarella, Salvatore Basile ed Angelo Petrella. La sceneggiatura, invece, è di Paolo Terracciano e Massimiliano Governi.

“I Bastardi di Pizzo Falcone” è girata a Napoli. Sono stati allestiti dei set nel quartiere Montesanto. Il Commissario di Pizzo Falcone è il Palazzo Carafa di Santa Severina, gli Uffici della Pm sono il Centro Direzionale e l’abitazione di Lojacono è a Largo Sellaria.

Il cast

Il cast oramai noto è stato riconfermato nella quarta stagione dove ritroveremo: Alessandro Gassmann nei panni del protagonista e Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Antonio Folletto, Gennaro Silvestro Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e Simona Tabasco. Non ci saranno Maria Vera Ratti e Matteo Martari.

La trama

La terza stagione si era conclusa con l’ispettore Lojacono legato e insanguinato in un hangar deserto. Nella quarta stagione si scoprirà che Lojacono ha un nemico che ritorna dal passato ossia Rocco Squillace che ha intenzione di vendicarsi. Squillace gli vieta di avvicinarsi alla figlia Marinella e ai colleghi di Pizzo Falcone se non vuole che sua figlia venga uccisa. All’ispettore, quindi, spetta un periodo di isolamento, imbottito di stupefacenti mentre tutti lo credono morto. Lojacono, però, non si arrenderà e cercherà di risollevarsi chiedendo aiuto ai suoi fidati colleghi. Lojacono e i Bastardi condurranno un’indagine segreta per intimidire Squillace e farlo cadere nella trappola.

In tutto questo, Marinella e la Pm Piras non sapranno che l’ispettore è ancora in vita. Nella vita dei Bastardi, invece, ci sono grandi novità. Palma e Ottavia capiranno che la loro storia d’amore comporta molte responsabilità, Romano riuscirà a darsi pace dopo la perdita della figlia che tanto voleva, Pisanelli e Aragona saranno costretti ad una convivenza assurda e Alex e Martone avranno una visita inaspettata che sarà un modo per trovare un nuovo equilibrio.

Dove e come guardare I Bastardi di Pizzo Falcone 4

La quarta stagione de “I Bastardi di Pizzo Falcone” andrà in onda da lunedì 23 ottobre 2023 ore 21:30 su Rai Uno fino al 13 novembre. È già possibile vedere la prima puntata della serie in streaming sulla piattaforma RaiPlay dove saranno disponibili gli episodi una volta mandati in onda.

Sandy Sciuto