Fiera del Dolce, solidarietà nel nome di Don Bosco

CATANIA – Si è celebrata lo scorso 22 ottobre la Giornata Missionaria mondiale. Il tema del mese e della Giornata Missionaria Universale 2023 è stata “Cuori ardenti, piedi in cammino”.

Queste parole richiamano l’esperienza dei discepoli di Emmaus descritta nel Vangelo di Luca ed hanno anche rappresentato il leitmotif, l’elemento che ha tenuto insieme tutte le iniziative a scopo benefico che hanno scandito il mese missionario, ponendo l’accento sui valori, le speranze e le difficoltà dei popoli con cui i missionari vengono costantemente a contatto.

Anche la città di Catania ha voluto dare il suo contributo, a cominciare dalla “Fiera del Dolce” che ha allietato grandi e piccoli durante i sabati del mese di ottobre ed ha visto tra i suoi protagonisti anche i bambini dell’Istituto San Giovanni Bosco di Canalicchio (Ct): il ricavato della vendita dei dolci servirà a sostenere le missioni salesiane in tutto il mondo.

La missione salesiana in origine è un mandato divino (in continuità con il mandato di Gesù, in sintonia con il Papa a cui sempre i missionari salesiani chiesero benedizione). Il primo obiettivo della missione è l’evangelizzazione dei poveri, secondo obiettivo della missione: costruire la Chiesa (“mettiamo il nostro sassolino nel grande edificio della Chiesa”, affermava don Bosco nel progettare la prima spedizione missionaria).

La Carità ripaga con l’Amore e la Gioia… parola di Don Bosco.