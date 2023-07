Vendita di file riservati su Messina Denaro, sospeso consigliere di Mazara del Vallo

Giorgio Randazzo era stato eletto consigliere al Comune di Mazara del Vallo in occasione della competizione elettorale del 28 aprile 2019.

Il Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, ha disposto la sospensione dalla carica di consigliere comunale per Giorgio Randazzo, il politico finito agli arresti domiciliari per aver tentato di vendere a Fabrizio Corona dei documenti segreti relativi alle indagini su Matteo Messina Denaro.

Randazzo era stato eletto consigliere al Comune di Mazara del Vallo in occasione della competizione elettorale del 28 aprile 2019. L’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

La ricostruzione

Insieme a Randazzo è finito in manette anche Luigi Pirollo, il carabiniere in servizio al N.O.R della compagnia di Mazara del Vallo che si sarebbe introdotto in maniera illegale nel servizio informativo dell’Arma per copiare 786 file riservati sulle indagini sul boss di Castelvetrano.

Randazzo, a sua volta, avrebbe contattato Corona per vendergli i documenti e, quest’ultimo, avrebbe manifestato l’intenzione di rivendere i file al direttore di un quotidiano online.