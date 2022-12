Filippo Cavolina, un talento siciliano del canto a “The Voice Kids Malta”

Filippo Cavolina ha solo 13 anni, ma il cantante originario della provincia di Catania ha già vissuto un'importante esperienza musicale all'estero.

Il talento siciliano si fa riconoscere anche al di fuori dell’isola: è il caso di Filippo Cavolina, 13enne di Mirabella Imbaccari (in provincia di Catania) che ha incantato il pubblico del talent show “The Voice Kids Malta”.

Lo scorso 7 ottobre il giovane talento è arrivato in semifinale.

Filippo Cavolina, un siciliano a “The Voice Kids Malta”

Tutta la Sicilia fa il tifo per questo talento emergente, conteso dai 3 giudici del talent show musicale maltese sin dalla prima apparizione nel programma. Durante le “blind audition“, Filippo ha fatto girare le sedie di tutti i giudici con la sua personale versione di “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro.

Poi – assieme ad altre concorrenti, Carly e Leah – ha incantato il pubblico maltese con “Story of my life“, garantendosi l’accesso in semifinale.

Il giovane siciliano, allievo della MeO School del maestro Paolo Li Rosi, non è certo un “novellino” nel mondo della musica e del canto. Lo scorso anno, infatti, aveva già partecipato al programma “Prodigi” su Rai Uno.

Fonte immagine: Facebook – Filippo Cavolina