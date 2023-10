Venerdì 13, dai classici alle novità: film da guardare in streaming o al cinema

Indecisi su cosa fare venerdì 13? Un film o una serie, comodamente da casa o al cinema, è sempre una buona soluzione. Ecco alcune idee.

Superstiziosi o no, venerdì 13 significa sempre una cosa: film da guardare, preferibilmente in TV o su Netflix, Amazon Prime e altre piattaforme di streaming.

Tra l’altro, la giornata di venerdì 13 ottobre arriva pochissimi giorni prima della tanto attesa e amata festa di Halloween. Per gli amanti del genere horror, quindi, è un buon momento per rivedere classici e scoprire novità tra film e serie TV disponibili online e offline.

Venerdì 13 e Halloween, film da guardare

Arriva venerdì 13 ottobre 2023. Ecco alcune idee per gli amanti del genere horror:

Serie TV e film “ Venerdì 13 “, una vera e propria saga horror da gustare;

“, una vera e propria saga horror da gustare; “ La notte dei morti viventi “, un classico degli anni Sessanta sempre attuale per gli appassionati del genere;

“, un classico degli anni Sessanta sempre attuale per gli appassionati del genere; “ L’esorcista “, altro classico del genere horror che sicuramente può andare bene per chi ama il venerdì 13;

“, altro classico del genere horror che sicuramente può andare bene per chi ama il venerdì 13; “ Scary Movie “, horror + parodia? L’accoppiata vincente della nota saga.

“, horror + parodia? L’accoppiata vincente della nota saga. “Non guardare sotto il letto“, un classico Disney Channel.

Film e serie TV su Netflix e Amazon Prime

Tra i suggerimenti Netflix in occasione di venerdì 13 ottobre e di Halloween 2023 troviamo i seguenti film:

Split;

Scream;

Spiral – L’eredità di Saw (2021, aggiunto di recente);

Non aprite quella porta;

Escape Room;

It;

Dahmer, film ispirato al famoso serial killer Jeffrey Dahmer;

Come serie dallo stile tipicamente horror che ben si sposa con venerdì 13, è possibile considerare “La caduta della casa degli Usher” (una novità) e “Le terrificanti avventure di Sabrina” (che no, purtroppo non è la classica serie degli anni Novanta ma un remake in chiave più horror).

Amazon Prime, invece, offre il film Venerdì 13 (remake del 2009, ma anche il classico del 1980) e molti altri prodotti interessanti. Tra i titoli (le liste, si ricorda, non sono esaustive):

Scream;

Non aprite quella porta;

Smile;

The ring;

Annabelle.

Insomma, c’è un catalogo sterminato. Senza contare tutti i film in streaming e a noleggio disponibili online e anche quelli al cinema (come “L’esorcista – Il credente”, una novità del 2023).

