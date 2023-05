Finale Champions League, maxi schermo a San Siro per 30 mila tifosi dell’Inter

Il Comune di Milano ha dato l'ok: San Siro ospiterà 30 mila tifosi dell'Inter per la finale di Champions League tra i nerazzurri e il City

A mancare è soltanto l’ufficialità, ma quasi certamente lo stadio di San Siro sarà aperto per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter.

L’impianto meneghino, infatti, dovrebbe accogliere circa 30.000 tifosi nerazzurri, che potranno assistere alla sfida su un maxi schermo installato nel settore arancio.

Ok dal Comune di Milano

C’è l’ok del Comune di Milano, che anzi avrebbe caldeggiato questa soluzione per evitare assembramenti in piazza Duomo, una volta sistemati gli ultimi dettagli organizzativi la società nerazzurra metterà a disposizione i biglietti.

Con tutta probabilità si potranno acquistare tagliandi per il prato, per tutti e tre gli anelli del settore rosso e per gli spicchi laterali di quello verde e blu. Avranno naturalmente costi diversi, ma comunque contenuti, con l’obiettivo di portare allo stadio il maggior numero possibile di tifosi e supportare tutti insieme la squadra di Inzaghi anche “a distanza”.