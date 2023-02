Finanziaria, l’assessore Falcone: “Obiettivo raggiunto”

Approvata all'alba la legge di stabilità. Le reazioni del governo regionale.

“È quasi l’alba a Palazzo dei Normanni, dopo circa venti ore di lavori d’aula no stop l’obiettivo è raggiunto: abbiamo approvato la finanziaria 2023, la legge dei siciliani, la prima del governo Schifani”. Così in un post su Fb l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone. “La manovra si basa su tre pilastri: la certezza dei conti, il sostegno all’economia della Sicilia, l’ascolto di tutte le forze politiche e sociali – aggiunge – Non c’è un solo ambito socio-economico che non viene toccato dall’iniziativa della Regione, in una logica interventista ed espansiva: occupazione, imprese, sanità, disagio sociale, famiglie, precari. E ancora investimenti su trasporti, turismo, sport e cultura. Nei prossimi giorni il via alle prime misure”.