Finanziaria, Raffaele Lombardo: “Boccata di ossigeno per settore agrumicolo”

“Registro con favore che nella finanziaria regionale sono stati destinati 7,5 milioni di euro per il ritiro dal mercato degli agrumi di piccolo calibro”. Lo dichiara l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

“So bene che in tal senso si sono impegnati il presidente della Regione Schifani, gli assessori competenti e l’intero gruppo dei deputati regionali autonomisti. Si tratta di una boccata di ossigeno per il settore agrumicolo. Ci sono oggi le condizioni per poter quantificare l’entità del danno e disporre le misure aggiuntive per fronteggiare il problema”.