Fisco, Gentiloni “Ridurre frodi ed evasioni Iva”

"La rapida digitalizzazione delle nostre economie pone sfide ai sistemi fiscali", spiega il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni

A livello Ue occorre “agire”, perché “dobbiamo ridurre la frode fiscale e l’evasione fiscale. Oggi abbiamo pubblicato nuovi dati sul divario dell’Iva che mostrano che gli Stati membri nel 2020 hanno perso 93 miliardi di euro di entrate Iva, un quarto dei quali può essere prudentemente attribuito alla frode”. Lo sottolinea il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles.

Il commissario Ue all’Economia: “Rapida digitalizzazione”

“La natura del commercio di cripto-asset – continua Gentiloni – rende anche quel mercato particolarmente suscettibile all’evasione fiscale e all’elusione”. Inoltre, aggiunge, “la rapida digitalizzazione delle nostre economie pone sfide ai nostri sistemi fiscali, ad esempio come trattare i nuovi modelli di business come l’economia delle piattaforme e le nuove transazioni digitali, in particolare nel mercato delle criptovalute”.