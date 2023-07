Fiumefreddo, la Giunta Torrisi “scommette” su verde e acqua

Deliberato progetto per creare spazi pubblicitari in aree green con ditte che dovranno poi curarle. Rafforzate le attività di videosorveglianza per beccare gli incivili” Da risolvere questione idrica

FIUMEFREDDO – Per l’Amministrazione del comune ionico-etneo, la questione ambientale e la questione idrica restano prioritarie. A confermarlo è lo stesso Primo cittadino, Angelo Torrisi, intervenuto al QdS.

“Qualche giorno fa abbiamo deliberato un progetto di collaborazione con le ditte che vogliono creare uno spazio pubblicitario all’interno di un’area verde del nostro paese, che dovranno successivamente curare. Mi auguro che a breve possano iniziare questi lavori di cura e amore verso il nostro paese”, ha confermato il sindaco.

Il Comune, inoltre, a causa del dissesto economico sconta limitazioni nel personale, questione che inevitabilmente porta a disagi nei luoghi pubblici. Secondo Torrisi, “le critiche e le osservazioni sono giuste, ma la partecipazione è la cosa migliore. Non basta osservare o muovere indicazioni, la partecipazione è essenziale. Basti pensare a quei cittadini che si sono adoperati per pulire, in modo artigianale, diversi spazi verdi, come quelli cimiteriali”.

La pulizia del paese resta una questione prioritaria

Come ci conferma Torrisi, grazie all’aumento dei controlli da parte della Polizia Locale e alla presenza della video sorveglianza, è stato possibile punire diversi incivili.

“Non abbiamo ottenuto vittorie – afferma il sindaco – ma indicazioni sull’impegno per tenere pulito e decoroso il nostro paese. Qualcuno è stato sanzionato; io mi auguro che le sanzioni possano essere il minor numero possibile, perché significherebbe non avere a che fare con gente che decide di sporcare il paese e di utilizzare il territorio come discarica”.

La problematica principale, tuttavia, che impegna ogni Amministrazione Comunale nel periodo estivo, è quella idrica. “Abbiamo cercato di essere, nonostante le difficoltà oggettive, puntuali con le riparazioni dell’acquedotto. Nella maggior parte dei casi siamo sempre intervenuti tempestivamente”, ha dichiarato il sindaco.

In conclusione, ci dice Torrisi, “cercheremo di alleviare al massimo mancanze. Seguiremo passo passo un iter, appena avremo i fondi, per dei lavori sull’acquedotto. Invito la cittadinanza a non sprecare l’acqua, perché non è un bene infinito, soprattutto nei periodi di carenze”.