Floridia, viola arresti domiciliari: 45enne in carcere

Sorpreso dai militari in violazione delle prescrizioni imposte, l'uomo è stato associato al carcere “Cavadonna"

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 45enne per violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo era sottoposto alla misura per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce ed atti intimidatori nei confronti della ex convivente.

Il provvedimento

Il 45enne è stato sorpreso dai militari in violazione delle prescrizioni imposte. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere “Cavadonna”, come disposto dall’Autorità Giudiziaria aretusea.