Floridia, viola arresti domiciliari: 45enne in carcere

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 45enne del luogo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Modena.

Le indagini

L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex convivente, ha inviato messaggi minacciosi alla vittima del reato, oltre a tentativi di videochiamata, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dal Tribunale di Modena.