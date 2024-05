Foggia, cedono i cavi di una giostra: 12 feriti al luna park

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno rapidamente messo in sicurezza l'intera area, mentre sono già scattate le indagini per tentare di ricostruire quanto accaduto

Intorno alle ore 22 di lunedì sera, in un luna park di San Severo (a Foggia) hanno ceduto i cavi di una giostra allestita per la festa del Soccorso. Alta oltre dieci metri, questo guasto – avvenuto per cause ancora da accertare – avrebbe provocato 12 feriti, di cui alcuni in condizioni gravi.

Foggia, apprensione al luna park: una giostra provoca 12 feriti

Attimi di paura a Foggia, precisamente a San Severo, luogo in cui si è svolta la festa del Soccorso. Intorno alle ore 22 di lunedì sera, infatti, una giostra carica di una decina di persone ha subito un guasto. Un cedimento improvviso dei cavi, che ha portato alla caduta da circa dieci metri di altezza per tutte le persone sulla struttura del luna park di via Fortore. Al momento, il bilancio sarebbe quello di 12 feriti, alcuni sembra in condizioni gravi. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno rapidamente messo in sicurezza l’intera area, mentre sono già scattate le indagini per tentare di ricostruire quanto accaduto nel parco divertimenti di San Severo a Foggia.