Follia nell’Agrigentino: con accetta tenta di colpire moglie con bimba in braccio

Tratto in arresto l'uomo dovrà rispondere di una serie di reati

Maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di un’auto di servizio. Un vasto assortimento di reati che costa l’arresto a un 34enne di Palma di Montechiaro (AG) che avrebbe cercato di colpire con una accetta la moglie con in braccio la loro bambina di pochi anni. Riuscita a rifugiarsi a casa dei genitori, la fuga non ha fatto desistere il marito, che, dopo averla inseguita ha fatto irruzione a casa dei suoceri.

Senza freni

Una furia, la sua, che, dopo avere tamponato un’autovettura ferma e causato un incidente stradale a un incrocio, non si è placata neanche quando i poliziotti del commissariato sono intervenuti. Il 34enne infatti si è scagliato contro di loro ferendo due agenti e danneggiando l’auto di servizio. Secondo le dichiarazioni rilasciate alla polizia dalla moglie, il trentaquattrenne farebbe uso di sostanze stupefacenti.