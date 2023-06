Follia in piazza Duomo: litiga con fidanzata e investe pedoni, 7 ragazzi in ospedale

Gravi alcune delle persone coinvolte

Scene da gioventù bruciata a Nola in provincia di Napoli, dove, precisamente in piazza Duomo, un ragazzo dà di matto dopo avere litigara con la fidanzata. A bordo di una Fiat panda nera, il giovane ha cominciato a zigzagare all’interno del perimetro della piazza prendendo di mira i pedoni e investendone ben sette.

Karma in azione

Terrorizzati, i presenti hanno allertato 118 e polizia, mentre il colpevole, dopo essersi fermato, è subito ripartito a tutto gas centrando altri malcapitati. Infine, la Panda nera si è allontanata dal centro di Nola a tutta velocità e nei pressi del comune di Camposano. Si apprende che, a causa anche della velocità, sia rimasta coinvolta in un incidente stradale capovolgendosi. A quel punto, raggiunto dalla polizia, il ragazzo alla guida, rimasto ferito all’interno dell’abitacolo, è stato bloccato. Almeno sette ragazzi sono stati trasportati in ospedale, alcuni sono in condizioni serie.