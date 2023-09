La follia della “sfida del deodorante”: scatta l’allarme sui social

Scatta l'allarme per la nuova challenge in voga sui social: esisterebbero due pericolose modalità di utilizzo del deodorante

E’ scattato l’allarme sui social per la nuova, nonchè pericolosissima, “sfida del deodorante”.

In Germania, infatti, avrebbe preso piede una nuova challenge tra i più giovani, con rischi enormi legati all’incolumità dei più piccoli.

Esisterebbero già due versioni del “gioco”: la prima consiste nell’inalare e trattenere il deodorante in bocca più tempo possibile mentre la seconda consiste nell’applicare lo spray sulla pelle fino a ustionarsi completamente.

I media tedeschi avrebbero già riportato decessi di adolescenti legate a questa competizione.

I rischi della sfida del deodorante

L’inalazione del deodorante è una sfida particolarmente pericolosa, poichè a seconda della composizione chimica dello spray alcuni ingredienti potrebbero entrare in quantità massicce nel corpo e danneggiare gravemente cuore e polmoni.

Tra i rischi più elevati ci sono stati casi di perdita di coscienza, insufficienza cardiaca e paralisi respiratoria.

La seconda versione della gara, invece, è la più dolorosa. I giovani si feriscono spruzzando il deodorante su una zona della pelle fino a quando non è più tollerabile il dolore. In casi estremi la temperatura potrebbe scendere in pochi secondi fino a meno 30 gradi, ha avvertito il Bfr (L’Istituto federale per la valutazione dei rischi). Possono derivarne dolore e danni massicci alla pelle. Inoltre la spruzzatura a lungo termine potrebbe causare ustioni da freddo con conseguente necrosi della pelle e in certe circostanze potrebbe essere necessario il trapianto di pelle.