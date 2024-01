Follia in strada: giovani stendono corda d’acciaio ad altezza d’uomo, tragedia sfiorata

Un gruppetto di ragazzi ha steso una corda di acciaio in una rotonda: tragedia sfiorata grazie all'intervento di un automobilista

A Settimo Torinese, nella notte tra sabato e domenica, nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini, un gruppo di ragazzi – probabilmente minorenni – ha tentato di ostruire il passaggio dei veicoli tendendo un nastro di traverso sulla carreggiata. Per fortuna non ci sono state conseguenze perché il primo automobilista che è passato nel sottopasso ha avuto la prontezza di accorgersene e di rimuovere il nastro. I ragazzi sono stati ripresi e le immagini sono adesso al vaglio dei carabinieri.