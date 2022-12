Caritas Catania, QdS e Fondazione Marilù Tregua “Uniti nella solidarietà”

Incontro speciale in occasione del Natale: la Fondazione Marilù Tregua offre una donazione alla Caritas di Catania in un anno segnato da crisi ed emergenze.

“I catanesi sono persone di buona volontà, quello che ancora manca è il coordinamento delle Istituzioni. Catania ce la può fare, deve stare semplicemente attenta ad eleggere i suoi amministratori. Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte importanti”. Con queste parole l’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha accolto la donazione che la Fondazione Marilù Tregua ha destinato alla Caritas di Catania in occasione delle festività natalizie.

All’incontro, che ha avuto luogo venerdì 9 dicembre all’Arcivescovado di Catania, hanno partecipato Raffaella Tregua, vicedirettore del Quotidiano di Sicilia e vicepresidente della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua; Don Piero Galvano, direttore delle Caritas Diocesana di Catania, accompagnato da Salvo Pappalardo, vicedirettore della Caritas e Responsabile Amministrativo della Confraternita Maria SS. del Soccorso.

Caritas, Fondazione Tregua e QdS: una collaborazione consolidata

La collaborazione tra Fondazione Tregua, Quotidiano di Sicilia e Caritas diocesana, si ripete ormai da diversi anni e in numerose occasioni.

Don Piero Galvano, direttore Caritas Diocesana di Catania: “Accogliamo, anche quest’anno, il prezioso supporto della Fondazione con la quale abbiamo ormai una collaborazione consolidata che si declina in interventi economici, in prodotti alimentari e in promozione delle nostre iniziative. Un esempio virtuoso di come una realtà cittadina possa mettersi a disposizione della Caritas, fornendo delle risorse per consentirci di sostenere i nostri fratelli e le nostre sorelle”.

Raffaella Tregua, vicedirettore del Quotidiano di Sicilia, ha detto: “La Sicilia è in uno stato di grande difficoltà, ma Catania in questo momento lo è ancora di più. Tutto parte dalle risorse economiche e ci deve essere una capacità politica, ma anche amministrativa a sostegno dei cittadini. La gestione di Catania è affidata al Commissario Straordinario, che sta facendo del suo meglio, ma è chiaro che ha bisogno di un Sindaco, che è l’anima e il cuore della Città. Con il QdS e la Fondazione Tregua ci impegniamo a sostenere chi ha più bisogno, convinti che con la forza dell’associazionismo si possa almeno in parte riempire il vuoto delle Istituzioni”.

Donazione destinata per l’acquisto di beni per l’infanzia

Salvo Pappalardo, vicedirettore della Caritas di Catania, afferma: “Il dono che quest’anno riceviamo grazie alla generosa donazione della Fondazione Tregua sarà destinato esclusivamente all’acquisto di beni per l’infanzia, omogenizzati, pannolini e pastine. Abbiamo, infatti, avvertito l’esigenza di rispondere ai bisogni delle famiglie, in particolare delle mamme e dei bambini, italiani e stranieri, che ogni giorno accogliamo in Caritas diocesana”.

“Sono purtroppo sempre più numerose le famiglie che manifestano necessità per i loro bambini e a loro abbiamo voluto destinare il nuovo ‘Centro Formativo per bambini – Cultura e Legalità‘ in memoria del Beato Rosario Livatino che abbiamo inaugurato il 28 ottobre, nel quartiere San Giorgio nella Parrocchia Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio. La struttura offre il supporto pomeridiano di docenti qualificati per sostegno allo studio, recupero, svolgimento dei compiti, potenziamento e attività laboratoriali di teatro e musica curate da esperti”.

Presentata l’edizione 2023 del Calendario Caritas

Durante l’incontro è stato presentato a Monsignor Renna e omaggiato ai presenti, il nuovo calendario 2023 “Obiettivo Poveri” della Caritas Diocesana di Catania, che quest’anno porta la prestigiosa firma del fotoreporter Fabrizio Villa, autore catanese di rilievo internazionale.

L’opera di Villa è da sempre contraddistinta da una particolare attenzione agli aspetti sociali e solidaristici. “I suoi scatti – ha sottolineato Don Piero – raccontato la quotidianità dell’Help Center, arricchendo di significato il servizio dei volontari e i volti della fragilità e della sofferenza di fratelli e sorelle che quotidianamente vengono a trovarci per avere un supporto”.

Per richiedere una copia digitale del Calendario si può scrivere a comunicazione@caritascatania.it.

Eloisa Bucolo