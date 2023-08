Fondi per chi vuole investire su Canicattini Bagni

L’Amministrazione comunale ha deliberato il via libera all’erogazione di contributi economici per chi vuole aprire nuove attività nel centro cittadino: sostegno alle imprese e aiuti per le start up

CANICATTINI BAGNI (SR) – Contributi a chi vuole aprire una nuova attività produttiva nel Comune di Canicattini Bagni. È quanto stabilito dall’Amministrazione comunale con la con delibera n. 70 del 28 luglio 2023 con la quale si stanziano a fondo perduto ben 61.046,40 euro per chi decide di avviare un’attività nei settori della ristorazione con somministrazione (codice Ateco 56.10.11) e gelaterie pasticcerie codice (Ateco 56.10.30), e per l’attivazione di nuovi codici Ateco.

L’importo erogabile per i settori della ristorazione con somministrazione e gelaterie pasticcerie sarà di 48.442,75 euro, fino ad un massimo di 20.000 euro ad attività, mentre per l’attivazione di nuove imprese e codici Ateco sono previsti 12.603,65 euro con contributo fino ad un massimo di 2.500 euro ad attività.

Le somme provengono dal “Fondo di sostegno Comuni marginali 2021-2023” previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale generale n. 296 del 14 dicembre 2021. Quella messa a bando dalla Giunta comunale è la seconda annualità, quella relativa al 2022, per un importo di 61.046,40 euro, essendo già lo scorso anno assegnata, con un precedente bando per altri settori produttivi, la prima annualità del triennio pari 62.603,65 euro.

Le domande di partecipazione al nuovo bando di sostegno alle imprese e di aiuti alle start up, in particolare giovanili, nelle attività individuate, dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2023 mediante Pec: comune.canicattinibagni@pec.it o tramite consegna al Protocollo comunale in via XX Settembre n. 42, allegando la documentazione richiesta. Bando, modulistica e relativi allegati, di cui è responsabile la dirigente del Servizio Turismo e Sviluppo economico, Paola Cappè (tel. 0931946573), oltre a essere reperibili presso l’Ufficio di riferimento in via XX Settembre 36 (Biblioteca comunale), sono pubblicati e scaricabile dalla finestra sul sito del Comune www.comunedicanicattinibagni.it e sulla pagina “Atti e Documenti” sezione “Bandi e Gare”.

“Un impegno concreto che accompagna il percorso di quanti vorranno investire e trasferirsi a Canicattini Bagni per fare impresa – dichiarano il sindaco, Paolo Amenta, e l’assessore alle Attività produttive e Sviluppo economico, Ivan Liistro – , che già con un precedente bando ci ha permesso di erogare la prima annualità del Fondo Comuni marginali in settori importanti come quello dell’agroalimentare, dell’artigianato, del commercio, del turismo e della ricettività”.

“Con questa seconda annualità che riguarda altri settori strategici dello sviluppo sostenibile e turistico, a cui guarda la nostra città per la sua centralità negli Iblei e in provincia di Siracusa con il suo straordinario patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, gastronomico e delle tradizioni, – proseguono i due amministratori – puntiamo a far crescere l’economia della comunità, in particolare attraverso le nuove generazioni, e a tenere viva, evitando lo spopolamento, un’area interna come quella iblea, che sempre più deve rafforzare la sua rete di sviluppo in sinergia con le aree costiere”.

“Il Fondo Comuni marginali, insieme alle risorse del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e della nuova Programmazione 2021-2027 – concludono Amenta e Liistro – devono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo per evitare l’emigrazione dei nostri giovani e la moria di queste suggestive aree”.

Luigi Solarino