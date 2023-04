Zaia vuole i fondi Pnrr del Sud, De Luca: “Proposta indecente, così si amplia gap”

La replica di Cateno De Luca al presidente del Veneto Luca Zaia: "Pensi alla sua maggioranza, modo indecente di governare".

“Proposta indecente”. L’ex sindaco di Messina e attuale deputato all’Ars, Cateno De Luca, etichetta così le dichiarazioni del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, di indirizzare al Nord Italia i fondi del Pnrr che non vengono utilizzati dal Meridione.

In un’intervista rilasciata nelle scorse ore al quotidiano Libero, Luca Zaia ha detto che “c’è questa nenia che l’Italia non usa i fondi comunitari: bene, è ora di cominciare a dire chi non li usa. Se a noi ne dessero il doppio non avremmo problemi a spenderli”.

Pnrr, De Luca: “Da Zaia modo inadeguato di governare”

“La proposta di Zaia di prendere le risorse del Pnrr destinate al Sud e darle al Nord è indecente e non fa altro che alimentate il divario nord-sud”, ha commentato De Luca intervento su Sky TG24.

“Zaia pensi piuttosto alla sua maggioranza, che invece di sburocratizzare la macchina amministrativa e agevolare i sindaci non fa altro che litigare e si avvia a bruciare i fondi del Pnrr. È un modo inadeguato di governare l’Italia”, ha aggiunto De Luca.