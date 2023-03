Fondi UE, il M5S attacca la Regione: “Perso miliardo di euro, rischio risorse in fumo”

L'affondo del Movimento 5 Stelle all'Ars sulla gestione dei Fondi UE per la Sicilia: "Spesi e certificati soltanto la metà".

“Su un totale di 4,2 miliardi di fondi Fesr, risorse comunitarie, entro la fine del 2023, la Sicilia al momento ne ha spesi e certificati soltanto la metà. Dal 2014 al 2020, infatti, ne sono stati spesi 2,1 miliardi. Per cui se entro l’anno la Regione non ne spenderà altrettanti, queste risorse andranno in fumo”.

Lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, il presidente della Commissione europea all’Ars Luigi Sunseri (Movimento 5 Stelle).

“Stanziati fondi che non esistono”

“In questa finanziaria regionale sono stati stanziati 800 milioni di euro di qualcosa che non esiste. Si tratta, cioè, di risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, ma non sappiamo nemmeno a quanto ammonta il fondo in totale”, ha aggiunto l’esponente pentastellato.

Perso un miliardo di euro

“Con il Governo Musumeci, la Sicilia ha perso un miliardo di euro del Fondo sviluppo e coesione. Ora quei soldi sono in mano alla Meloni, che ha accentrato queste risorse e le competenze”, ha aggiunto inoltre Ketty Damante, senatrice del Movimento 5 Stelle.

“Sono somme che devono tornare al Sud, ma ancora non sappiamo come li utilizzerà. Per questo motivo, ho presentato un emendamento perché queste somme devono tornare ai siciliani. Non accetteremo più che la programmazione parta dall’alto, senza ascoltare le esigenze dei siciliani”, ha concluso.