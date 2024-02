Fondi Ue, EuroinfoSicilia down da giorni: sito inaccessibile, ecco cosa succede

Dallo scorso 4 febbraio non è possibile accedere alle info e ai bandi sui fondi comunitari: la spiegazione del disservizio.

Da diversi giorni il sito EuroinfoSicilia, il portale dove si trovano tutte le informazioni e i bandi relativi ai fondi Ue in Sicilia, è in down. Le informazioni non sono disponibili e sulla homepage del sito appare un avviso di manutenzione straordinaria.

L’avviso risale allo scorso 2 febbraio, il down – invece – alla mezzanotte dello scorso 4 febbraio.

Sito EuroinfoSicilia in down, cosa succede

Questo è il messaggio che si legge sul sito di EuroinfoSicilia: “Si avvisano gli utenti che è in corso un intervento di manutenzione straordinaria del server di EuroinfoSicilia.it. Gli aggiornamenti del portale sono temporaneamente sospesi e potranno riprendere regolarmente alla conclusione dei lavori di ripristino”.

Il cambio di gestione

In realtà non si tratta di un semplice “down” di natura tecnica. Secondo quanto svelato dai colleghi di BlogSicilia, in un articolo a firma di Manlio Viola, all’origine del disservizio vi sarebbe la fine dell’affidamento del servizio alla Golem Net.

La Regione Siciliana avrebbe deciso di internalizzare la gestione del portale, fondamentale per la pubblicazione di bandi e avvisi sull’utilizzo dei fondi comunitari, almeno temporaneamente. Tuttavia, il passaggio dei dati al nuovo sito starebbe richiedendo più tempo del previsto.

Quando ritornerà attivo il sito EuroinfoSicilia?

Secondo quanto riferito Dirigente generale del Dipartimento Programmazione della Regione Vincenzo Falgares a BlogSicilia, il portale dovrebbe tornare online in settimana.

Il portale sui fondi Ue

Cos’è EuroinfoSicilia? I non addetti ai lavori, naturalmente, conoscono poco questo sito ma si tratta di un portale fondamentale per chi si occupa di fondi Ue. Esso, infatti, è dedicato al Programma Operativo FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e offre a imprese e cittadini informazioni, normative e documenti per la realizzazione di progetti con i fondi comunitari o per l’accesso a finanziamenti Ue specifici.

