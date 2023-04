Forbes, ecco chi sono l’uomo e la donna più ricchi al mondo: la classifica

Forbes ha stilato la classifica 2003 relativa alle persone più ricche al mondo: scalzati Musk e Bezos, ecco chi sono i più facoltosi

L’uomo e la donna più ricchi al mondo sono entrambi francesi.

Già, perchè secondo la classifica annuale relativa al 2023 stilata da Forbes, la persona più facoltosa sul pianeta risponde al nome di Bernard Arnault, boss dell’impero LVMH, che vanterebbe un patrimonio pari a circa 211 miliardi di dollari statunitensi.

Transalpina, come detto, anche la donna più potente a livello internazionale: trattasi di Francoise Bettencourt Meyers, vicepresidente di L’Oreal, società fondata dal nonno e leader da anni nel settore beauty & cosmetici: 80,5 miliardi di dollari il suo patrimonio, che la colloca anche all’undicesima posizione nella graduatoria generale.

Elon Musk e Jeff Bezos completano il podio

Alle spalle di Arnault, ecco Elon Musk e Jeff Bezos: l’amministratore delegato di Tesla ha perso la prima posizione per via del drastico calo del titolo della sua società in Borsa, dovuto in parte alla costosa acquisizione di Twitter, e ora ha un patrimonio di 180 miliardi.

Scende di una posizione anche il fondatore di Amazon, il cui patrimonio si attesterebbe intorno ai 107 miliardi, mentre Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, è stato classificato al sedicesimo posto con un patrimonio di 64,4 miliardi di dollari.