Ford svela la nuova generazione di Puma: il Suv compatto adatto per ogni esigenza

Alle motorizzazioni ibride, con potenze fino a 155 Cv, sarà affiancata quella 100% elettrica entro fine anno

COLONIA (GERMANIA) – Ford ha svelato la nuova generazione di Puma, il Suv compatto che ha trasformato l’esperienza di guida sia dentro che fuori città.

La nuova Puma è un’evoluzione elegante e high-tech della precedente generazione. Gli interni sono stati completamente riprogettati per aumentarne sportività, funzionalità e stile. Accoglie con tutta comodità fino a cinque persone e i loro bagagli. Il nuovo design degli interni è ispirato a quelle delle auto sportive, con schermi orientati verso il posto di guida e un numero ridotto di pulsanti per creare un ambiente essenziale e ricercato. La connettività 5G consente di rendere più efficienti le proprie giornate, dallo evitare gli ingorghi al gestire la propria lista della spesa o i dispositivi domotici tramite Alexa Built-in 2.

La gamma di avanzate tecnologie rende la guida più naturale e rilassata. Il controllo automatico della velocità aiuta a rallentare in corrispondenza di incroci e curve, mentre la telecamera a 360° offre una visione dall’alto sullo schermo centrale per una manovra perfetta anche negli spazi più ristretti.

Un Suv adatto anche agli abienti extra cittadini grazie ai motori EcoBoost Hybrid, il mild hybrid Ford reattivo ed efficiente, con potenze fino a 155 CV, 170 CV di picco per la sportiva Puma St powershift. Le motorizzazioni mild hybrid saranno affiancate da quella 100% elettrica della Puma Gen-E, la prima Puma a zero emissioni, che sarà svelata entro la fine dell’anno.

Due grandi display digitali dal look avveniristico garantiscono chiarezza e tempestività delle informazioni: il quadro strumenti da 12,8 pollici può essere personalizzato per mostrare le informazioni più utili, mentre il touchscreen centrale da 12 pollici ad alta definizione semplifica la visualizzazione e il controllo di mappe, infotainment e funzioni come il clima e il riscaldamento dei sedili. Il sistema di connettività e infotainment Sync 4 della nuova Puma vanta il doppio della potenza di calcolo rispetto alla versione precedente e può essere configurato per mostrare in primo piano le funzionalità più utilizzate. Il riconoscimento vocale percepisce le sfumature anche del linguaggio più colloquiale, mentre gli smartphone possono essere facilmente integrati senza bisogno di cavi utilizzando Apple carplay e Android auto, e ricaricati in modalità wireless. Anche senza uno smartphone connesso, gli automobilisti possono utilizzare Alexa Built-in 2. Stile e comfort sono assicurati anche da un nuovo bracciolo centrale scorrevole. Il volante sportivo a due razze, dal design squadrato, si ispira a quelli delle auto da corsa e rende più agevole l’ingresso e l’uscita dall’abitacolo. La nuova Puma semplifica la guida in ogni scenario.

L’intelligent adaptive Cruise Control con stop & go e lane centering 9, 10, 11 accelera e frena dolcemente per imprimere una sensazione più naturale e può utilizzare il Predictive speed assist 9, 10 per regolare la velocità prima di curve, rotatorie e svincoli autostradali. In città, una telecamera a 360 gradi 9, 10, 12 proietta sullo schermo l’immagine dell’auto dall’alto, una tecnologia a prova di graffio. I nuovi fari si aggiornano nel design e nella tecnologia. Non più semplice illuminazione ma una vera e propria firma luminosa dalla grande riconoscibilità. Inoltre, i fari Matrix Led dinamici adattivi e predittivi con Dynamic bending light monitorano la strada da percorrere e adattano l’illuminazione al percorso, migliorando la visibilità.

La nuova Puma unisce la praticità di un Suv compatto allo spazio di un’auto di grandi dimensioni. Il MegaBox da 80 litri può contenere tutta la spesa di un piccolo carrello da supermercato. L’ampio bagagliaio permette di riporre in verticale due set di mazze da golf e, anche con cinque persone a bordo, ci sono più di 450 litri di spazio. I clienti possono scegliere tra le versioni Titanium, ST-Line e ST-Line X, tutte caratterizzate dallo stile coupé di Puma e il design distintivo del paraurti anteriore, della griglia e dei cerchi in lega.

Anche i sei colori, incluso il nuovo Cactus Grey, e le luci di cortesia sui retrovisori esterni Aumenteranno fascino e riconoscibilità. La nuova Puma è disponibile con motore Ford EcoBoost Hybrid da 1.0 litri da 125 CV e 155 CV, che si avvale di una batteria da 48 volt per contribuire a risparmiare carburante o aumentare la reattività. 3,4 Per una guida più sportiva, Ford Performance ha sviluppato la nuova Puma ST Powershift da 160 CV (170 di picco). La versione ST ha telaio, stile e specifiche tecniche di derivazione sportiva3,4 e si avvale di cambio automatico a sette marce, disponibile anche per altre varianti. La nuova Puma, progettata e costruita in Europa, è già ordinabile.