Un riscatto grazie alla formazione per 6 siciliani grazie a Randstad e Banco Alimentare

Sei persone in difficoltà aiutare grazie al progetto "Formazione per una buona azione": le foto e le loro storie.

“Formazione per una buona azione” è il nome del progetto promosso da Randstad e Banco Alimentare della Sicilia ODV, alla sua prima edizione. Si tratta di un corso di formazione gratuito per 6 futuri addetti alla logistica, che verranno inseriti come magazzinieri in una realtà logistica strutturata come il Gruppo Di Martino al termine del percorso didattico.

Il progetto è nato dal contatto di Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, con i volontari di Banco Alimentare della Sicilia ODV a Catania, che ogni giorno ritira il cibo non più commercializzabile e lo re-distribuisce gratuitamente a oltre 400 organizzazioni caritative, a seguito dell’esperienza di “Randstad With Heart”, che permette ai dipendenti di avere permessi retribuiti per svolgere attività di volontariato. I protagonisti di “Formazione per una buona azione” potranno conseguire l’attestato di “Addetto alla logistica” e otterranno una chance concreta di inserimento lavorativo a Catania, un polo logistico strategico per la Sicilia.

“Formazione per una buona azione”, 6 storie da Catania

Marco, 47 anni, il più grande del gruppo, dopo esperienze da ragioniere, amministratore di condominio, responsabile magazzino, aveva perso il lavoro a causa della crisi pandemica, ma non la forza d’animo e la voglia di affrontare nuove sfide. Carmelo, il più giovane (ha appena 18 anni), dopo l’attestato di parrucchiere conseguito qualche mese fa si è rimesso in gioco con determinazione in un settore nuovo. Martin, che fin da bambino è stato in contatto con Banco Alimentare, sognava proprio di entrare a lavorare in un magazzino, attratto dal grande impegno di volontari e staff a supporto delle persone in difficoltà.

Sono alcune delle storie dei protagonisti di “Formazione per una buona azione”. Il corso formativo di 118 ore, con lezioni teoriche e pratiche, sarà seguito da un attestato e da una concreta possibilità di lavoro per il Gruppo di Martino, con contratto di somministrazione a tempo determinato.

“Grande entusiasmo”, un progetto di “grande valore umano e professionale”

“Siamo orgogliosi di collaborare a un progetto di così grande valore umano e professionale, a fianco di una realtà di eccellenza come Banco Alimentare, che sta dimostrando di produrre risultati importanti – commenta Bruno Piccoli, Area Manager Randstad -. Nonostante esperienze molto diverse, anche distanti dal settore logistico, tutte le persone hanno dimostrato motivazione e grande forza di volontà, che ha permesso loro di acquisire competenze molto richieste dal mondo del lavoro, in un settore in espansione. Ora sono pronti per mettere a frutto le conoscenze apprese in una realtà molto affermata sul territorio catanese, il Gruppo di Martino. Ci auguriamo che il loro futuro sia ricco di soddisfazioni professionali e personali”.

“Con grande entusiasmo – aggiunge Pietro Maugeri, Presidente del Banco Alimentare della Sicilia – abbiamo scelto di intraprendere questo percorso con Randstad che mette al centro il bisogno di futuro delle persone che stanno attraversano momenti di difficoltà. Una prima esperienza in Italia intensa, che rafforza l’idea che il Banco Alimentare è un ‘ponte’ tra no-profit e mondo produttivo per contribuire alla crescita del bene comune. Al bisogno alimentare, al quale rispondiamo grazie alla collaborazione con le realtà sociali in Rete, mettiamo in campo iniziative e attività che offrono opportunità di riscatto e inserimento sociale e lavorativo. Il volto più bello di questa collaborazione è proprio la storia delle sei persone pronte a iniziare un nuovo percorso lavorativo”.