Ferrovie dello Stato, tutti i progetti di formazione per i giovani talenti

Il Gruppo FS è molto attento alle nuove generazioni e allo sviluppo della cultura dell'impresa: ecco le inziative.

Da sempre il Gruppo Ferrovie dello Stato si occupa della formazione di giovani, diplomati e neolaureati, attraverso progetti a loro dedicati.

Contribuisce così allo sviluppo della cultura d’impresa e all’orientamento e alla formazione dei giovani, preparandoli all’ingresso nel mondo del lavoro.

Ferrovie dello Stato: i progetti di formazione

Il Gruppo Ferrovie dello Stato supporta diverse iniziative con i principali atenei finalizzate alla formazione dei giovani. Questi vengono individuati e supportati durante il percorso di studi universitari e/o post-universitari attraverso l’erogazione di borse di studio. Tra i percorsi possibili, vi sono anche il Dottorato e collaborazioni per lo sviluppo di tesi di laurea.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità a studenti meritevoli di avvicinarsi al Gruppo Ferrovie dello Stato e osservare da vicino i processi chiave del loro business, con il supporto e la supervisione di manager e professionisti. Attraverso questo strumento, dunque, i giovani avranno la possibilità di:

approfondire on the job quanto appreso durante gli studi universitari e sviluppare progetti all’avanguardia;

entrare direttamente in contatto con l’innovazione tecnologica di una grande realtà industriale come FS Italiane;

confrontarsi con esperti del settore, nelle diverse aree di business, e godere di un affiancamento continuo.

Tirocini e tesi di laurea

Lo svolgimento di una tesi di laurea o di uno stage offre la possibilità di vivere delle esperienze di formazione molto importanti all’interno delle diverse Società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il gruppo, infatti, coinvolge gli studenti nella partecipazione ad attività e progetti aziendali innovativi che permettono di sviluppare le conoscenze acquisite. Queste nascono principalmente dalla collaborazione con le università, con le quali vengono stipulate apposite convenzioni e predisposti progetti formativi individuali. Sin dall’attivazione dello stage, un tutor aziendale affianca lo stagista per favorire il suo inserimento in azienda e per assisterlo nelle attività formative-professionali durante tutto il periodo di permanenza nella struttura ospite, fornendo ogni strumento utile alla formazione delle specifiche competenze.

Come candidarsi

Per candidarsi ad un’esperienza di tirocinio è necessario inserire il proprio CV nella banca dati, flaggando l’opzione “Prima esperienza di lavoro” > “Contratto valutabile” > “Stage” nel form online. I profili che risulteranno di maggiore interesse tra tutte le candidature pervenute potranno essere contattati in relazione alle eventuali esigenze delle società del Gruppo.

Per richiedere lo svolgimento di una tesi di laurea, è possibile inviare una richiesta all’indirizzo lavoraconnoi@fsitaliane.it. Bisognerà illustrare l’argomento della tesi, l’area disciplinare o il progetto formativo di interesse.

Master di alta formazione con Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato aderisce anche a master specialistici e percorsi accademici di alta formazione. L’obiettivo è quello di formare figure professionali altamente qualificate e sviluppare le competenze necessarie per la competitività e la sostenibilità dei business.

Le collaborazioni che Ferrovie dello Stato stipula con gli atenei sono diverse e diversificate: dalle partnership con Master e percorsi di alta formazione su settori di interesse strategico, allo sviluppo di pipeline, ampliamento del network su specifici settori disciplinari, testimonianze e docenze dei manager ed esperti, sviluppo di project work su temi di interesse comune, sostegno a corsi di Dottorato, fino alla partecipazione a progetti scientifici e di ricerca di particolare interesse per i loro business.

Gli eventi

Con l’obiettivo di promuovere un dialogo continuo e diretto con i laureati, laureandi e studenti di tutta Italia, Ferrovie dello Stato partecipa e realizza molteplici iniziative di incontro volti alla formazione. Il tutto sia all’interno degli atenei e delle scuole, sia partecipando a eventi quali Job Meeting, Workshop e Career Day su tutto il territorio nazionale.

Agli eventi il gruppo partecipa con il proprio stand, in cui è possibile incontrare i recruiters, acquisire informazioni sulle opportunità professionali, le offerte e i profili ricercati. L’obiettivo è fornire il massimo supporto e favorire una comunicazione diretta con i giovani, per generare curiosità e interesse verso il mondo dei trasporti e della mobilità e far conoscere la varietà dei mestieri e business interni al Gruppo.

Nell’arco degli eventi c’è anche modo di assistere a dei brevi incontri di presentazione. Nel corso di essi, alcuni esponenti illustreranno la nostra realtà organizzativa, i profili ricercati, i benefit aziendali e le tecnologie innovative e di alto livello.