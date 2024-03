Formazione professionale, Turano: “Rimosso un macigno sugli enti”

L'assessore regionale all'Istruzione ha spiegato di "aver rimediato allo sbaglio consumato nella notte dell'8 gennaio".

Dopo l’abrogazione della norma che imponeva agli enti di formazione particolari obblighi di assunzione di personale per ciascuna sede di corsi, Mimmo Turano ha espresso la propria soddisfazione. L’assessore regionale all’Istruzione, infatti, ha spiegato di “aver rimediato allo sbaglio consumato nella notte dell’8 gennaio”.

Formazione, l’assessore Turano: “Rimediato agli sbagli del passato”

“Abbiamo rimediato, grazie alla sensibilità dimostrata dall‘Ars, allo sbaglio consumato nella notte dell’8 gennaio in occasione dell’approvazione della manovra finanziaria. Con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 70 della legge 3 del 31 gennaio scorso si rimuove un macigno che gravava sugli enti, non più costretti, adesso, ad adempimenti inutili e impossibili”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, dopo l’abrogazione in Assemblea regionale siciliana, della norma che imponeva agli enti di formazione particolari obblighi di assunzione di personale per ciascuna sede di corsi per partecipare agli avvisi emanati dalla Regione Siciliana.