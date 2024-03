La fortuna bacia Cinisi: vinto un milione di euro al 10eLotto

Vinto un milione di euro nel concorso di martedì 26 marzo grazie a un “10” ottenuto con una giocata frequente.

Maxi vincita a Cinisi, in provincia di Palermo, grazie al gioco del 10eLotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, è stato vinto un milione di euro nel concorso di martedì 26 marzo grazie a un “10” ottenuto con una giocata frequente. Si tratta della seconda vincita più alta del 2024, al pari di quelle ottenute il 4 gennaio a Carate Brianza (MB) e il 14 marzo a San Teodoro (SS), dietro solo alla vincita da 2,5 milioni di euro arrivata il 27 febbraio a Savona. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,4 milioni di euro, per un totale di 960 milioni da inizio anno.



