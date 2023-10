FOTO | Paura lungo l’A29 in direzione Palermo, auto in fiamme

Nel pomeriggio un'auto è andata in fiamme lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione del capoluogo siciliano

Nel pomeriggio un’auto è andata in fiamme lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione del capoluogo siciliano. Per cause ancora da accertare, un’autovettura guidata da una 70enne è andata fuoco. Dopo aver notato del fumo uscire dal cofano motore, la donna ha accostato il proprio mezzo nella corsia d’emergenza riuscendo ad uscire dal veicolo e a dare l’allarme.

Auto in fiamme A29, l’intervento

Subito dopo le fiamme che si sono sprigionate hanno avvolto l’intera auto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, in provincia di Palermo.