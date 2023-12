FOTO | Una coriacea Saturnia s’inchina ai campioni del mondo di Perugia: 0-3 al “PalaCatania”

La Saturnia lotta al "PalaCatania" ma deve arrendersi ai campioni di Perugia: finisce 0-3 per gli umbri di Simone GIannelli

E’ stata una grande serata di sport quella vissuta quest’oggi al “PalaCatania”. La Farmitalia Saturnia di coach Douglas Silva deve inchinarsi ai campioni del mondo di Perugia nella prima giornata di ritorno del campionato di SuperLega dopo una gara comunque di altissimo livello e che, probabilmente, lascia anche un pizzico di amaro in bocca. 0-3 il risultato finale in favore degli umbri, trascinati dal fuoriclasse Simone Giannelli, acclamatissimo dagli oltre 4 mila dell’impianto di corso Indipendenza (andato interamente sold-out).

La Saturnia sogna nel secondo set, ma non basta

Sin dal primo set, i castellesi giocano con il coltello fra i denti, senza alcun timore revenziale nonostante classifica e prestigio degli avversari. Buchegger e Massari si caricano la squadra sulle spalle a suon di punti e giocate. Tuttavia, Perugia fa valere sin da subito il suo status da miglior club del pianeta e chiude la prima contesa sul 25-20. E’ il secondo set, però, che fa letteralmente sognare il pubblico di un PalaCatania stracolmo e anima vibrante. Gli etnei se la giocano, arrivando addirittura ad accumulare un vantaggio di 4 lunghezze sui campioni di tutto. Basic e i soliti Buchegger-Massari salgono in cattedra, ma la formazione di casa paga a caro prezzo i diversi errori al servizio nei momenti topici della partita. Alla fine, passa ancora una volta Perugia per 26 a 24. 0-2, collina che diventa un Everest da scalare. Nel terzo set, Giannelli e compagni dilagano, mentre la Saturnia cede di schianto. 25 a 19 e fine dei giochi. La gara termina 0-3 per gli ospiti, che riscattano così il k.o subito contro Milano.

L’obiettivo salvezza si complica sempre di più

Per la Saturnia, uscita tra gli applausi dei suoi tifosi, la consapevolezza di aver disputato un’altra buona gara contro un avversario di livello dopo quanto mostrano con il Modena di Juantorena a Catania due settimane fa. Pesano le assenze di capitan Orduna e Randazzo, mentre la nota positiva è rappresentata sicuramente dall’ottimo esordio del giovane Santambrogio. La classifica, però, si fa sempre più deficitaria, con l’obiettivo salvezza che si allontana turno dopo turno. Per il club del presidente Luigi Pulvirenti, adesso, l’obiettivo è quello di provare a tornare alla vittoria già nel prossimo impegno di campionato, il primo del 2024, in programma il 7 gennaio in trasferta sul campo di Cisterna.

