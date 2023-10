Volley, una grande Saturnia conquista la prima vittoria in Superlega: Cisterna k.o 3-1

La Farmitalia Saturnia fa esplodere il PalaCatania e conquista la prima vittoria stagionale nel campionato di Superlega

La grande pallavolo torna a Catania. Dopo 26 anni, la Superlega fa di nuovo capolino in terra etnea.

In un PalaCatania gremito da circa 2 mila spettatori, la Farmitalia Saturnia travolge Cisterna Volley per 3-1 e conquista la prima vittoria nel massimo campionato. I castellesi agguantano così i primi 3 punti stagionali, riscattando lo sfortunato esordio contro la big Perugia.

La partita



Il primo set si gioca sul filo dell’equilibrio, ma alla fine a spuntarla è la formazione calabrese con il punteggio di 25-22. I ragazzi di coach Douglas Silva, tuttavia, accendono i motori e si rifanno sotto, conquistando secondo e set di fila con lo stesso risultato (26-24). Nel quarto e decisivo set è poi monologo di capitan Orduna e compagni, che sommergono una Cisterna letteralmente affossata imponendosi nettamente per 25-14. Esplode così il PalaCatania, vero e proprio uomo in più dei bianco blu per tutta la durata del match.

La Saturnia vince e convince



Il club del presidente Luigi Pulvirenti festeggia il primo successo in Superlega, dimostrando di poter giocarsela con tutte anche sul palcoscenico d’élite del volley tricolore.

L’obiettivo è la salvezza, ma chissà che questa Saturnia non possa ambire anche a qualcosa in più. Il mirino è già puntato alla prossima sfida, con la formazione etnea impegnata in trasferta a Piacenza.