FOTO e VIDEO | Lavori agli svincoli di Canalicchio: lunghe code e traffico in tilt verso Catania

I lavori agli svincoli di Canalicchio stanno creando enormi disagi ai cittadini etnei: la viabilità verso il centro di Catania è paralizzata

Code interminabili di auto per il centro di Catania in uno degli accessi più importanti dalla zona nord della città. Basta soltanto questa frase per far capire quel che sta accadendo in questi giorni nel rione Canalicchio, compreso tra il capoluogo etneo e il Comune di Tremestieri Etneo. Qui infatti i due svincoli di accesso alla Diramazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, in via Nuovaluce e in via Pietra dell’Ova, sono stati interdetti alla circolazione.

Motivo di ciò l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza in entrambi gli svincoli disposti da parte dell’Anas, che ha in gestione l’arteria che congiunge il casello autostradale di San Gregorio con il centro del capoluogo etneo tagliando il noto quartiere della zona nord della città.

Come scorre attualmente il traffico in corrispondenza di entrambi gli svincoli

Siamo andati a fare un giro per vedere l’attuale situazione su entrambi gli svincoli. Riguardo a quello di via Pietra dell’Ova, che si affaccia sulla carreggiata in direzione del centro di Catania, si può notare come le code più lunghe di veicoli riguardino la carreggiata che conduce verso il quartiere Canalicchio. Su quella che invece porta in direzione del Santuario Madonna di Fatima e dei paesi etnei invece il traffico scorre in modo piuttosto regolare.

Per lo svincolo di via Nuovaluce, che è collegato con la carreggiata in direzione nord, sembra invece che i veicoli provenienti da nord e diretti verso est al momento non trovino tanti ingorghi e quindi difficoltà nel raggiungere i luoghi verso i quali sono diretti. Quel che è certo è che comunque questi lavori mettono a dura prova la viabilità nella zona nord del capoluogo etneo non permettendo a chi vuole raggiungere le zone centrali di imboccare il viale Mediterraneo, un’arteria di grande importanza per velocizzare i tempi di percorrenza.

Stress per residenti ed esercenti

Sentendo le opinioni di alcuni esercenti e residenti della zona traspare comunque un certo stress per gli ingorghi che si vengono a creare in particolare sullo svincolo di via Pietra dell’Ova, di grande importanza anche per chi abita nella parte meridionale del Comune di San Giovanni La Punta, che ricade un po’ più sopra del santuario Madonna di Fatima. Uno stato d’animo che potrebbe durare, seppur a fasi alterne, per oltre due mesi, in quanto la fine di questi lavori è prevista, secondo quanto comunicato da Anas, per il prossimo 31 maggio.

