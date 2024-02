FOTO e VIDEO | Tragedia a Firenze, sale a 5 il bilancio delle vittime dopo il crollo

Sale purtroppo a 5 il bilancio delle vittime in seguito al tragico crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un quarto operaio, ma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervistato da Tgcom24, ha affermato che il bilancio totale è di cinque morti.

Crollo a Firenze, vigili del fuoco a lavoro nella notte

Sempre nel corso della notte, i vigili del fuoco avevano recuperato il corpo di un’altra delle vittime già individuate nel tardo pomeriggio di venerdì tra le macerie del cantiere. L’incidente, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato causato dal cedimento di una trave che ha provocato un crollo a catena dei solai: otto le persone travolte tra gli operai impegnati nella costruzione di un supermercato.

Tra le vittime un italiano: proclamato lutto cittadino

Tra le vittime del devastante incidente sul lavoro, un italiano di 60 anni, Luigi Coclite; di origine nordafricana le altre. Tutti originari della Romania i tre feriti. A Firenze è stato proclamato il lutto cittadino con un minuto di silenzio alle 15.

La Procura apre fascicolo per crollo colposo e omicidio colposo plurimo

Dopo l’incidente la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo, senza indagati al momento, per crollo colposo e omicidio colposo plurimo, con il cantiere finito sotto sequestro. Dalle prime indagini, sarebbe emerso che l’azienda committente e la ditta appaltatrice dei lavori sono le stesse di un incidente avvenuto nel cantiere di un altro supermercato a Genova il 10 febbraio 2023. In quell’occasione tre operai erano rimasti feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio. Tre mesi dopo, nello stesso cantiere, un altro episodio: una cancellata, cadendo, aveva investito, ferendolo in maniera grave, un altro lavoratore.

Cgil e Uil dichiarano sciopero nazionale per la giornata del 21 febbraio

Cgil e Uil hanno dichiarato due ore di sciopero a livello nazionale per mercoledì 21 febbraio. La Cisl ha invece annunciato una mobilitazione nazionale contro le morti e gli infortuni sul lavoro, con assemblee nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici e nei luoghi della produzione e iniziative sui territori, da Nord a Sud.

