Fotovoltaico Sicilia, Urso replica a Schifani: “Con stop sbaglia, pannelli solari creano lavoro”

La risposta del ministro Urso al governatore Renato Schifani: "I pannelli solari sono una grande scommessa della Sicilia".

“A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia”, commenta così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, le dichiarazioni rese ieri dal governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito al blocco delle autorizzazioni per il fotovoltaico nell’Isola.

Una presa di posizione, quella dell’ex presidente del Senato, che ha fatto rumore e che è giunta fino a Verona, dove il ministro Urso ha preso parte all’edizione 2023 di Vinitaly.

Fotovoltaico in Sicilia, le accuse di Schifani

Secondo Schifani, i terreni agricoli della Sicilia “vengono devastati dai pannelli” e l’installazione di questi strumenti non produce lavoro perché una volta collocato, l’impianto viene gestito telematicamente”, esaurendo – a suo dire – l’intervento umano.

Schifani ha annunciato di voler chiedere “al Governo nazionale l’energia che consentirà alla Sicilia di avere costi delle bollette attenuati“.

Urso a Schifani: “Pannelli creano occupazione”

“Stiamo realizzando in Sicilia il più grande stabilimento di pannelli solari d’Europa“, ha proseguito Urso, riferendosi alla costruzione della Gigafactory di Catania. “Quello stabilimento – ha ricordato Urso – produrrà nel tempo tutto quello che serve alla realizzazione di pannelli solari nel nostro Paese”.

“I pannelli solari sono la grande scommessa soprattutto delle nostre regioni meridionali per realizzare energia rinnovabile nel nostro Paese e per la Sicilia sono una grande scommessa anche perché creano occupazione”. Il ministro ha inoltre sottolineato che “Catania sta diventando un polo tecnologico d’Europa e del nostro Paese”.

“Sono amico del governatore Schifani, con cui stiamo realizzando diverse azioni industriali. Domani ho con lui un tavolo su Termini Imerese, perché dopo 12 anni di un sito industriale che era diventato una cattedrale nel deserto o meglio un deserto industriale, riaprono le procedure per assegnare Termini Imerese alle imprese che ci hanno presentato i progetti per tornare a essere un importante parco industriale e logistico”, ha aggiunto ancora Urso.

Pannelli solari, i grandi progetti in Sicilia

La Gigafactory di Catania non è l’unica struttura dove è in corso l’installazione di un efficiente impianto fotovoltaico in grado di garantire un’eccellente fornitura energetica.

In via Messina Montagne a Palermo, infatti, è iniziata recentemente la posa dei pannelli solari nel parco fotovoltaico che avrà una potenza di 850 chilowattora, capace di produrre 1,4 milioni di chilowattora l’anno. I nuovi pannelli soddisferanno il fabbisogno di circa 500 unità di consumo tra famiglie e imprese, così come sottolineato dall’amministratore di Cer Palermo Est, Salvatore Cerrito.

Ma non solo. Sempre a Catania, la nuova area di emergenza dell’ospedale Garibaldi prevede la presenza di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e di una copertura fotovoltaica sul tetto da 429 moduli, mentre altri 129 pannelli sono montati sulla tettoia del parcheggio.