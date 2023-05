Francesco Emanuele scomparso a Lentini, l’appello della moglie: “Aiutatemi a trovarlo”

Sono ore di preoccupazione per Francesco Emanuele, scomparso stamattina a Lentini. Su Facebook l'appello della moglie.

Sono ore di preoccupazione per Francesco Emanuele, scomparso improvvisamente oggi a Lentini, in provincia di Siracusa. A quanto pare, l’uomo sarebbe stato notato per l’ultima volta stamattina attorno alle 8,30 prima di diventare irreperibile.

Francesco Emanuele si sarebbe allontanato da casa a piedi senza avere addosso il cellulare. Inoltre, l’uomo sarebbe cardiopatico.

A lanciare l’allarme è stata la moglie su Facebook, attraverso un post che è stato condiviso diverse volte da altri utenti. L’uomo è anche padre di una bambina. Si stanno moltiplicando in queste ore gli appelli social per riuscire a facilitare le ricerche dell’uomo.

