Scompare nel nulla per ore a Lentini, ritrovato Francesco Emanuele: “Tornato a casa”

Lieto fine per le ricerche di Francesco Emanuele, l'uomo era scomparso nella mattinata di ieri. L'annuncio della moglie: "Tornato a casa".

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Francesco Emanuele, il chitarrista e maestro di musica che era scomparso ieri mattina a Lentini, in provincia di Siracusa. L’uomo, infatti, è tornato a casa dopo diverse ore nel corso delle quali era rimasto irreperibile.

A dare la notizia del ritrovamento è stata la moglie di Emanuele, attraverso un breve post pubblicato su Facebook nella tarda serata di ieri. “Trovato, è con me… grazie a tutti per avermi aiutata”, si legge sul profilo social della donna.

L’appello della moglie e il ritrovamento

La stessa moglie, nella giornata di ieri, aveva lanciato l’appello per riuscire a ritrovare l’uomo scomparso. In base alla ricostruzione di quanto accaduto, Francesco Emanuele era stato avvistato per l’ultima volta alle 8,30 di ieri mattina, per voi volatilizzarsi.

Una ricerca spasmodica e incessante quella della famiglia e da parte di chi aveva partecipato alle ricerche, condividendo sui social l’appello della moglie.

Nel pomeriggio di ieri era stato diffuso anche un’immagine realizzata da una telecamera di videosorveglianza nella quale si vedeva l’uomo procedere a piedi per la strada. Fortunatamente, dopo ore di tribolazione, l’uomo è tornato dai suoi familiari.

Fonte foto: Facebook