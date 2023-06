Francesco Puleo torna a casa, era sparito nel nulla a Palermo

Lieto fine per le ricerche di Francesco Puleo, l'anziano che si era allontanato da casa a Palermo senza dire nulla ai familiari.

Sta bene Francesco Puleo, l’uomo di 76 anni originario di Palermo che era improvvisamente scomparso nel nulla. L’uomo, infatti, è ritornato a casa dopo alcune ore nel corso delle quali era rimasto irreperibile.

L’annuncio del ritorno tra le mura casalinghe e tra gli affetti è stato dato su Facebook, stesso social attraverso il quale familiari avevano lanciato l’allarme per la sua scomparsa.

L’annuncio della famiglia

L’uomo, così come segnalato dai parenti in precedenza, si era allontanato da casa poco prima di pranzo indossando una polo blu con pantaloncini color nocciola e scarpe da ginnastica. Non avrebbe portato con sé il cellulare.

Francesco Puleo, frequentatore delle zone di Mondello, Stadio, Resuttana, San Lorenzo, Stazione Ballarò e Foro Italico, è fortunatamente rientrato a casa stamattina.

Fonte foto: Facebook