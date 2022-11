In Francia crollano due edifici, evacuati prima grazie alla segnalazione di un giovane

"Un giovane è rientrato alle 3 del mattino e si è reso conto che il muro era deformato", ha spiegato la sindaca Martine Aubry

Due edifici contigui situati nel centro della città francese di Lilla sono crollati questa mattina intorno alle 9.15. Il complesso era stato evacuato in nottata, grazie alla segnalazione di un residente. Una persona leggermente ferita è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Risulta dispersa un’altra persona, un medico che potrebbe trovarsi sotto le macerie. Il crollo dei due stabili – in una parte dei quali erano in corso lavori – è avvenuto fortunatamente prima che la strada pedonale su cui si affacciavano si riempisse di passanti, come avveniva abitualmente.

“Un giovane è rientrato alle 3 del mattino e si è reso conto che il muro era deformato”, ha spiegato la sindaca Martine Aubry parlando sul posto con i giornalisti. Ha avvisato la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno deciso di evacuare l’edificio – all’interno del quale si trovavano circa 10 persone – stimando che esistesse un rischio reale. Ancora tremo perché se questa notte quel signore non fosse rientrato alle 3, non ci avesse contattati e non ci fosse stata questa reazione, ci sarebbero dei morti questa mattina”.