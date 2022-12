Francia, Macron: “Dal 2023 preservativi gratis per i giovani”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'adozione del nuovo provvedimento per i giovani dai 18 ai 25 anni

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l’arrivo di un nuovo provvedimento che consentirà ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, di poter acquistare gratuitamente i preservativi nelle farmacie a partire dal 1° gennaio 2023.

“In farmacia il preservativo sarà gratuito per i ragazzi dai 18 ai 25 anni – afferma Macron – Il provvedimento entrerà in vigore dal primo gennaio: è una piccola rivoluzione nella prevenzione”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo.

Già nel settembre 2021, lo stesso Macron aveva annunciato la contraccezione gratuita non solo per le minorenni ma anche per le donne fino a 25 anni.