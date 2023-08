“Frottage Texture of beauty”, la mostra di Paolo Medici a Palazzo Nicolaci di Noto

Il nuovo appuntamento che Altera Domus è lieta di ospitare in Galleria Palazzo Nicolaci dal 5 agosto al 24 settembre

Noto (SR) – Si intitola “Frottage – Texture of Beauty” la personale dell’artista romano Paolo Medici, considerato il maestro di questa antica tecnica di disegno e pittura basata sul principio dello sfregamento su carta, il nuovo appuntamento che Altera Domus è lieta di ospitare in Galleria Palazzo Nicolaci dal 5 agosto al 24 settembre. Curata da Paoletta Ruffino, presidente di Altera Domus, la mostra gode del patrocino dell’assessorato alla Cultura del Comune di Noto e del sostegno di alcuni importanti sponsor privati.

“Un linguaggio unico e personalissimo il suo – lo presenta la curatrice Paoletta Ruffino – che tramuta in uno spazio narrativo in cui il ritratto non è un genere pittorico, ma diventa rappresentazione della percezione che l’artista ha di sé e della società nel proprio tempo”.

Con uno sguardo libero e diverso, attraverso il valore comunicativo del disegno, l’artista celebra la bellezza femminile come soggetto nomade alla ricerca di altre identità e come forma di espressione creativa non legata all’apparenza ma ad una dimensione più intima che esalata individualità e i moti dell’animo.

“L’esposizione – aggiunge ancora la curatrice – è una sorta di inedita galleria di ritratti di modelli, simboli e soggetti appartenenti al proprio vissuto che offre al visitatore la chiave d’accesso alla sua formazione artistica, svoltasi a Roma, tra gli studi di Corrado Gagli e Giorgio de Chirico. La mostra attenta nel raccontare, attraverso un nutrito numero di opere, una nuova bellezza e il carisma di totemiche veneri contemporanee, icone di una società che avanza, fa di Paolo Medici l’interprete di una cultura figurativa abile e colta, di impronta classica, capace di dar forma e colore alle emozioni: un realista emotivo”.

A rendere tutto ancora più speciale è la tecnica utilizzata: lo sfregamento su carta di pastelli cerosi, una tecnica riscoperta nel secolo scorso dal pittore e scultore tedesco Max Ernest, indicato come pioniere e di cui Medici è diventato espressione, affinandone le potenzialità.

La personale di Paolo Medici sarà visitabile fino al 24 settembre: è la quarta mostra allestita in questo 2023 da Altera Domus, associazione culturale che ha sede e opera a Noto e che ha aperto questo nuovo anno di attività ospitando in Galleria Palazzo Nicolaci le personali di Luca Bellandi e Salvatore Alessi, quest’ultimo premiato a Milano con il prestigioso “Premio d’Arte Bocca”, giunto all’8^ edizione e indetto dalla storica libreria milanese Bocca 1775, e Franco Fratantonio, oltre ad aver organizzato il seminario “In/Architettura” dedicato ai premi nazionali collegati alla Biennale di Venezia.