“C’è una fuga di gas in via Etnea”, ma è solo una disinfestazione: il clamoroso equivoco

Momenti di apprensione in via Etnea a Catania per la particolare situazione che si era creata. Fortunatamente, nulla di grave.

Sembrava essere una fuga di gas, ma in realtà si trattava soltanto di una disinfestazione.

Clamoroso “equivoco” quello avvenuto nei giorni scorsi nella centralissima via Etnea a Catania, dove a causa di una fuoriuscita di fumo da un’attività commerciale sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia.

Il chiarimento

Inizialmente, come scritto in precedenza, si era pensato a una presunta fuga di gas ma, a seguito dei controlli, il pericolo è rientrato poiché è stato accertato che si trattava di una semplice disinfestazione.

Tante le persone che si sono radunate attorno all’attività commerciale, incuriosite dalla presenza delle forze dell’ordine e dei soccorritori. L’episodio è stato anche documentato sui social attraverso un video che è stato pubblicato da un utente su TikTok.

Fonte foto: Screenshot video TikTok – Giuseppe Distefano