Fuga a Milano, poi l’arresto: fermato il presunto autore dell’omicidio di Paternò

Arrestato a Milano un uomo di nazionalità marocchina, accusato di essere l’autore dell’omicidio del 26enne connazionale Mohamed Mouna. I fatti sono accaduti la scorsa domenica in via Verga, a Paternò.

La probabile fuga e l’arresto in terra lombarda

Non si conoscono ancora i dettagli che riguardano l’arresto, eseguito dai carabinieri. Le indagini erano partite immediatamente a Paternò dopo la tragica scoperta. Gran lavoro degli inquirenti in questi giorni per ricostruire i principali rapporti del 26enne, concentratisi in particolare sulla sfera lavorativa. La vittima lavorava nel settore agricolo e, sembrerebbe, aveva la propria residenza proprio a Paternò.