Fumo nella cabina, terrore in volo e atterraggio di emergenza

Momenti di paura a bordo di un aereo di Air Malta decollato questa mattina dall'isola e diretto a Vienna. Aperta un'inchiesta per verificare le cause

Momenti di paura questa mattina sul volo di Air Malta partito alle 7.15 per Vienna. L’aereo, decollato dall’aeroporto internazionale di Malta, è stato costretto a rientrare e compiere un atterraggio di emergenza a causa di presenza di fumo in cabina.

Secondo fonti maltesi, citate dai media, non c’è stata perdita di pressurizzazione, dunque la sicurezza dell’aereo non sarebbe mai stata in discussione. Il volo KM514 è poi atterrato alle 8.07.

Su quanto accaduto è stata comunque aperto un’inchiesta, per verificarne le cause, come ha precisato l’aeroporto internazionale di Malta in una nota. Tutti i passeggeri sono stati sbarcati regolarmente.