Furgone in fiamme sulla A-20, il conducente scende in tempo e si salva: traffico in tilt ai caselli di Milazzo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme

Per cause in via di accertamenti un furgone Fiat Daily ha preso fuoco intorno alle 17 nei pressi della rotatoria dei caselli di Milazzo. Il motore avrebbe cominciato a fare fumo in autostrada ma il conducente è riuscito ad uscire dall’autostrada A-20 e ad abbandonare il mezzo, che trasportava arredi per il bagno, in tempo utile prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme.

Traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, che hanno provveduto a domare ed estinguere le fiamme, gli agenti della Polizia Locale di San Filippo del Mela e i Carabinieri. Lunghe code si sono create nella frazione di Olivarella, nell’asse viario, in autostrada e nei pressi della zona industriale, generando apprensione tra gli automobilisti. Il conducente, rimasto fortunatamente illeso, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI