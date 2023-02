Furto in casa al Villaggio Mosè, 50enne derubato di orologi di marca

Amara scoperta per un residente di Agrigento che si è visto portare via diversi orologi di marca in occasione del furto.

Un agrigentino benestante di 50 anni, residente in viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè, ad Agrigento, si è visto portare via in pochi minuti gli orologi di marca e di oggetti grande valore che aveva collezionato per anni.

A compiere il furto sono stati alcuni malviventi che, probabilmente consci del fatto che l’uomo conservasse gli oggetti di valore, hanno deciso di fare irruzione nell’appartamento spaccando un vetro. I fatti sono accaduti domenica mattina.

I ladri, oltre agli orologi, hanno sottratto all’uomo anche alcuni monili d’oro. Il valore del furto è ancora da quantificare. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Agrigento.