Anello in oro bianco con diamanti rubato ai controlli di sicurezza: scatta la denuncia

I due, accusati di furto in concorso, erano in partenza verso Milano dall'aeroporto di Catania.

La Polizia di Frontiera ha denunciato alla Procura della Repubblica due soggetti resisi responsabili di furto di un anello in oro bianco con tre diamanti, avvenuto nei pressi dei controlli di sicurezza all’interno dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Il furto è avvenuto lo scorso 21 aprile.

Furto di anello in oro bianco all’aeroporto di Catania

Due coniugi si sarebbero impossessati illecitamente del prezioso, caduto poco prima a un’altra passeggera, anche lei in partenza da Catania e in procinto di effettuare i previsti controlli di sicurezza. L’uomo ha raccolto l’anello e lo ha consegnato alla donna complice, la quale lo ha subito inserito al dito.

I due, una volta effettuati i controlli di sicurezza, non hanno consegnato il bene ritrovato al personale di vigilanza preposto, ma si sono diretti in sala partenze. Dopo gli accertamenti del personale della Polizia di Frontiera, prontamente allertato dalla legittima proprietaria, è stato possibile rintracciare i complici, in coda all’imbarco del volo diretto a Milano Malpensa.

Raggiunti dai poliziotti, e chieste loro delucidazioni in merito, la donna ha riferito di aver trovato il prezioso nella zona dei controlli di sicurezza, pertanto vista la situazione lo sfilava dal dito riconsegnandolo agli operatori polizia. Informata la locale autorità giudiziaria, i due coniugi sono stati denunciati per furto in concorso dell’anello in oro bianco con tre diamanti, posto sotto sequestro in attesa della restituzione all’avente diritto, che in altro centro aveva già provveduto a formalizzare relativa denunzia/querela.

Immagine di repertorio