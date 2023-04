“Tradito” dall’auto parcheggiata e sorpreso mentre rubava all’asilo: denunciato 35enne

Tentato furto all'asilo "Esseneto" di Agrigento: interviene la Polizia di Stato.

Tentato furto all’interno dell’asilo “Esseneto”, chiuso da diversi anni, nel quartiere Campo sportivo di Agrigento: un brutto gesto che è costato una denuncia a un 35enne agrigentino.

Ecco l’esito delle indagini e la ricostruzione dei fatti.

Tentato furto all’asilo “Esseneto” di Agrigento, scatta denuncia

Il 35enne, denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di tentato furto. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti della sezione Volanti della Questura – durante un regolare servizio di controllo del territorio – lo avrebbero sorpreso intento a rubare all’interno dell’ex scuola materna.

Pare che l’uomo si fosse intrufolato all’interno della struttura attraverso un varco per poi tentare di rubare del ferro. A “tradire” l’aspirante ladro sarebbe stata l’auto utilizzata per raggiungere l’asilo, lasciata non lontano dall’immobile e ritenuta “sospetta” dagli agenti in servizio.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo prima che potesse portare via quanto rubato e lo hanno denunciato.

Immagine di repertorio