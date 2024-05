Ribera, Ismaele La Vardera segnala alla polizia il figlio di un boss

Dopo quanto accaduto, il candidato alle europee ha spiegato: "Ogni cosa che dite e fate sarà da me denunciata, state alla larga da me perchè la mafia mi fa schifo"

Episodio spiacevole a Ribera per Ismaele La Vardera, vice presidente della commissione regionale antimafia e candidato al parlamento europeo con “Sud chiama Nord”. Nel corso di un dibattito a Zamenhof, all’ex inviato de “Le Iene” è stato detto: “Quando c’era la mafia si stava meglio. L’acqua per l’agricoltura non mancava e quindi è inutile che ci venite a raccontare le fiabe”.

A pronunciare la frase è stato il figlio di “un mafioso condannato a tre ergastoli” – come affermato dal diretto interessato. Una vicenda che chiaramente non ha lasciato indifferente Ismaele La Vardera, che ha prontamente denunciato quanto accaduto alla questura di Agrigento. Nel corso della segnalazione, La Vardera ha fornito agli inquirenti anche diverse foto del soggetto indiziato.

La Vardera (ScN): “State alla larga da me, la mafia mi fa schifo”

Dopo quanto accaduto, il candidato alle elezioni europee ha spiegato: “Mando un messaggio a chiunque si avvicinerà a me in questa campagna elettorale, ogni cosa che dite e fate sarà da me denunciata, state alla larga da me perché non solo la mafia e i mafiosi mi fanno schifo, ma soprattutto i figli e i parenti dei mafiosi che non si sono dissociati dalla melma dei loro parenti mafiosi” – ha scritto sui social il vice presidente della commissione antimafia dell’Ars, Ismaele La Vardera.