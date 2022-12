Il “mistero” dei furgoni di Poste Italiane rubati, ci sono due indagati: ecco chi sono

Ci sono novità nell'ambito dell'inchiesta sul furto e il riciclaggio di alcuni furgoni di Poste Italiane a Favara, in provincia di Agrigento: 2 gli indagati.

Si tratta di Lorenzo Di Maria, 33enne di Agrigento, e Giuseppe Di Giovanni, 26enne originario di Favara. Entrambi hanno ricevuto l’avviso di conclusione indagini a loro carico dai sostituti procuratori della Repubblica che si occupano del caso, Gloria Andreoli e Sara Varazi.

Furto di furgoni di Poste Italiani: accuse per i 2 indagati

Al 33enne viene contestato il reato di furto aggravato in concorso con altre persone (che per il momento rimangono ignote in quanto non identificate dalle forze dell’ordine; l’indagato più giovane, invece, è accusato di riciclaggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe collocato la targa di un’auto rubata alla Protezione Civile su un mezzo rubato a Poste Italiane.

L’episodio risale al 2019, quando le autorità avviarono un’inchiesta sul furto di 3 furgoni da un deposito del centro di distribuzione di Favara.

